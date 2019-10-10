Öğrencilere sigara ve obezitenin zararları anlatıldı

Nezaket Erdoğan ve Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nihal Özdemir öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilere, sigara ve obezitenin neden olduğu rahatsızlıklar ile bunlardan nasıl korunacağı hakkında bilgi verildi.

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nezaket Erdoğan, İsmail Sefa Özler Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ile bir araya gelerek, kendisi başlı başına zehir olan tütünün, yanmaya başlayınca içinde bulunan, canlılar için son derece zararlı 4 bin civarında maddenin açığa çıktığını söyledi. Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda bronşit ve zatürre görülme olasılığının daha yüksek olduğunu vurgulayan Uz. Dr. Nezaket Erdoğan, “Kronik bronşit, amfizem çoğunlukla sigarayla ilişkilidir. Sigara içen astım hastalarında şikayetler ve klinik bulgular ağırlaşır. 30'lu ve 40'lı yaşlarda sigara içenlerin kalp krizi geçirme riski içmeyenlerin 5 katıdır. Sigara kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin en az yüzde 20'sinden sorumludur. Kadınlarda östrojen eksikliği yaparak kalp hastalıklarını arttırır” dedi.

Birçok kanserin nedeni sigara

Uz. Dr. Erdoğan, sigaranın akciğer kanseri dışında dudak, ağız, gırtlak, nefes borusu, yemek borusu ve idrar torbası kanserlerine neden olduğu ispatlandığını ifade ederek, “Ayrıca böbrek ve pankreas kanserlerinin oluşumuna katkıda bulunduğu, mide ve rahim ağzı kanserleriyle de ilişkili olduğu tespit edilmiştir” diye konuştu.

Türkiye'de yılda 120 bin kişi hayatını kaybediyor

Türkiye'de her yıl 120 bin, her gün 300 kişinin sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğinin altını çizen Erdoğan, “Akciğer kanseri ölümlerinin yüzde 95'i, KOAH'a bağlı ölümlerin yüzde 90'ı maalesef sigara nedeniyle gerçekleşiyor. Sigaraya bağlı ölümlerde, kalp damar hastalıkları da ilk sıralarda yer alıyor. Sigara içen kadınların akciğer kanseri olma riski, içmeyenlere göre 3 kat daha fazla” dedi.

Kazım Karabekir Ortaokulu'nda öğrenci ve aileleri ile bir araya gelen Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nihal Özdemir, Adölesan (ergenlik) Döneminde Beslenme ve Obezite konulu sunum gerçekleştirdi.

Kilo vermek kanser riskini azaltıyor

Dyt. Nihal Özdemir, obez hastalarda daha çok, meme kanseri (kadınlarda menopoz sonrası), bağırsak kanseri, rahim kanseri, özofagus (yemek borusu) kanseri, pankreas kanseri, böbrek kanseri, safra kesesi kanserinin görüldüğünü belirterek, “Klinik araştırmalar kilo vermenin kanser riskini azalttığını gösteriyor. Hayatınızda yapacağınız küçük değişikler ile yaşamınızı büyük oranda değiştirebilirsiniz. Bu değişimi yaparken profesyonel destek almak çok önemli” dedi.

Obezite ile mücadelede herkese görev düşüyor

Ergenlik çağında büyümenin hızlı olduğunu, hızlı büyüme ve gelişmenin ise enerji ve besin ögelerine ihtiyacı arttırdığını belirten Özdemir, “Gençlerin artan ihtiyaçlarının karşılanmasında çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunların bir bölümü yaşam şekliyle, bir bölümü ise bilinçsizlik nedeniyle kazanılan hatalı alışkanlıklarla ilgili olabilir. Sorunların giderilip, gençlerin sağlıklı büyüme ve gelişimini sağlayacak beslenme koşullarına kavuşturulmasında ve sonraki yaşamında sağlığını olumlu etkileyecek alışkanlıkların kazandırılmasında aileye, okula ve toplumun diğer kurumlarına önemli görevler düşmektedir” diye konuştu.

Özdemir, gençlerin, besleyici değeri düşük, yüksek enerjili, fazla yağlı ve tuz içeren yiyecekler yerine, evde hazırlanan çiğ sebze, salata, yoğurt, sütlü tatlıları tercih etmeleri gerektiğinin altını çizerek, “Gençlerin, fast food ile birlikte früktoz yani mısır şurubu içeren içecekler ve yiyeceklerden uzak durmaları obeziteye karşı çok önemli” dedi.

Öncelik ebeveynlerin eğitimi

Obezite ile mücadelenin en önemli aşamasının iyi planlanmış bir beslenme programı olduğunu belirten Özdemir şunları kaydetti:

“Bu sunumu öğrencilerimizin ebeveynleri ile yapmamız çok önemli. Obezitenin tedavisinde yapı taşı olan diyetin iyi anlaşılabilmesi ve uygulanabilmesi, diyetisyen tarafından verilen ve kişiye özel olan beslenme eğitimi ile sağlanabilir. Bu eğitimi öncelikle ebeveynlere vermemiz gerekli. Eğitim ise, çocuğun yaş grubuna göre, teorik veya uygulamalı olarak; sağlık ve yeterli, dengeli beslenme ilişkisi, temel besin grupları, sakıncalı besinler, okulda, evde ve bunların dışında ana ve ara öğünlerde dengeli ve güvenli besin seçimi, özel günlerde beslenme konularını kapsamalıdır. Hedefimizin çocuğa günlük enerji tüketimini ayarlayabilme, ideal beslenme modelini geliştirme yeteneğinin kazandırılması olmalıdır.”