İhlas Haber Ajansı

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Öğrenciyi hastanelik eden kaza kamerada

Adana’nın Kozan ilçesinde okuldan çıkıp evine giden öğrenciye otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde okuldan çıkıp evine giden öğrenciye otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi'nde dün öğlen saatinde okuldan öğle yemeği için çıkıp evine giden 11 yaşındaki B.E.'ye, yolun karşısına geçmek isterken Batuhan Ş.'nin kullandığı 06 LPD 01 plakalı otomobil çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Yaralı öğrencinin Kozan Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

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