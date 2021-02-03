Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişiye mezar oldu

Adana'da 3 yıldır kayıp olarak aranan şahsın, müdür yardımcısıyla sevgili olduğunu öğrendiği öğretmen eşiyle tartışırken kayınbabası tarafından öldürülüp ormanlık alana atıldığı, katil zanlısı babanın ise kapısında polisi görünce rahatsızlanarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Merkez Seyhan ilçesi, Tellidere Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk babası Mustafa Güven'in (44) eşi Nazmiye Güven (39), 6 Şubat 2018'de polis merkezine giderek kocası için kayıp başvurusunda bulundu. Polis başvuru üzerine şahsı bulmak için çalışma başlattı. Polis kayıp şahsın yurt dışına çıkma ihtimali üzerinde durdu. Ancak yapılan araştırmada kayıp şahsın kredi kartı harcaması, herhangi bir hastane girişi olmadığını hatta hesabındaki 10 bin TL'yi hiç harcamadığını belirledi. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güven'in ölmüş olabileceğini değerlendirerek özel bir ekip oluşturdu. Özel ekip sivil vatandaş gibi önce mahalleye giderek Güven'in kimseyle problemi olup olmadığını araştırdı.

Eşi ve kayınbabası gece torba taşıdı

Polisin yaptığı bu araştırmada Güven'in kaybolduğu tarihten bir gün önce eşi Nazmiye Güven ile kayınbabası Ahmet Demirci'nin (73) akşam saatlerinde torbayla bir şeyler taşıdıklarını belirledi. Demirci'nin yaşlı olduğu için kendisine yardım etmek isteyenleri tersleyerek torbayı kızı ile arabaya koyup uzaklaştığı tespit edildi. Bunun üzerine polis, savcılıktan alınan izinle Demirci ve kızı Nazmiye Güven'i teknik ve fiziki olarak takibe aldı.

Müdür yardımcısıyla yasak aşk yaşıyor

Yapılan takip sonucunda polis, anaokulu öğretmeni olan Nazmiye Güven'in görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. (42) ile yasak aşk ilişkisi içinde olduğunu belirledi. Ayrıca Güven ile Ramazan Ö.'nün ilişkilerinin 2014 yılında başladığı, bu yasak aşk iddiası nedeniyle Güven çiftinin sürekli tartıştığı, aralarının bozuk olduğu öne sürüldü. 5 Şubat 2018 günü de bu yasak aşkı öğrenen Mustafa Güven'in eşi ile tartıştığı, yanlarında olan çocuklarının da üst katta oturan dedesinin evine gidip annesi ile babasının tartıştığını söylediği, bunun üzerine dede Demirci'nin eve geldiğinde damadının kızını darp ettiğini görünce tabancayla vurarak öldürdüğünü belirledi.

Gözaltına alınmadan öldü

Bu bilgiler üzerine polis, Nazmiye Güven, babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö.'nün adreslerine baskın yaptı. Nazmiye Güven polis ekiplerince gözaltına alınırken, babası Ahmet Demirci ise polisin geldiğini öğrenince rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtıldığı tespit edilen Demirci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölen katil zanlısı toprağa verildi.

"Babam öldürdü birlikte ormanlık alana attık”

Emniyete götürülen Nazmiye Güven, sorgusunda her şeyi itiraf etti. Güven, ifadesinde, eşinin aldatıldığı şüphesiyle sürekli tartışma çıkardığını öne sürdü. Olay günü tartıştıklarını ve alt katlarında oturan babası Ahmet Demirci'nin yukarı çıktığını belirten Nazmiye Güven, tabancayla eşi Mustafa Güven'i vurduğunu söyledi. Olayın ardından eşinin cesedini bir torbaya koyarak önce otomobile taşıdıklarını, sonra da merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'ne götürüp, ormanlık araziye attıklarını belirtti. Güven, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile eşi öldükten sonra ilişki yaşamaya başladıklarını öne sürdü.

Polis, bu ifade üzerine Nazmiye Güven'in gösterdiği yerde Mustafa Güven'in cesedini aramaya başladı. Hassas burunlu köpeklerin de katıldığı ve günlerce süren arama çalışmalarında Güven'in cesedi bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazmiye Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ramazan Ö. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.