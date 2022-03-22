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Öğretmenler, “Arzu Tramvayı” oyununu izledi

Adana’da Ç.

Adana'da Ç.E.P. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri “Arzu Tramvayı” adlı tiyatro oyununda bir araya geldi.


Ulusal ve yerel medyaya birçok eleman kazandıran Ç.E.P. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan kadın öğretmenler, Adana Devlet Tiyatrosu tarafından Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve klasikler arasında gösterilen “Arzu Tramvayı” adlı oyunda buluştu.


Tennessee Williams'ın 75 yıl önce yazdığı kadının toplumdaki konumunu irdeleyen iki perdelik oyunu, okul müdürü, idareciler, farklı branşlardaki kadın öğretmenler ve okulun kadın personelleri, ilgiyle izledi.


Performanslarıyla beğeni toplayan oyuncular ve oyun gösteri sonunda öğretmenler ve diğer izleyicilerden tam not aldı.

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