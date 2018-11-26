Öğretmenler bin 200 öğrenciyi elleriyle doyurdu

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine hayırsever vatandaşlar ve öğretmenler adaklarını bağışladı. Okul yönetimi de bağışlanan bu adaklardan kıyma yaptırıp bin 200 öğrenciye dağıtma kararı aldı. Öğrenci çok olduğu için öğretmenler bütün öğrencilere aynı anda yemeği ulaştırabilmek için kolları sıvadı. Bütün gün öğrencilere ders anlatan öğretmenlerden kimi kazanın başına geçip kıyma çıkartırken, kimi ekmeğin başına geçip ekmek arası kıyma yaptı. Bazı öğretmenler ise sırada bekleyen öğrencilere ayran dağıttı. Öğrenciler fedakarlıklarından ötürü öğretmenlerine teşekkür etti.

Okul müdürü Cebrail Şahin ise hayırsever, öğretmen ve veli iş birliğiyle maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yemek dağıtımı yaptıklarını, toplam bin 200 öğrencinin karnını doyurduklarını, bunu her yıl geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini söyledi.