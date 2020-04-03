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Öğretmenler, canlı ders bağlantılarıyla öğrencileri yalnız bırakmıyor

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenler uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında tüm sınıf seviyeleri için ayrı ayrı çalışma grubu oluşturarak gerçekleştirdikleri canlı ders bağlantılarıyla öğrencilerini yalnız bırakmıyor.


Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitimle gerçekleştirilmesiyle Adana'daki öğretmenler de öğrencilerine destek olmak amacıyla kendi imkanlarıyla uzaktan eğitim faaliyeti gerçekleştiriyor.


Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, bu zorlu süreçte öğrencilerini yalnız bırakmayan öğretmenlere teşekkür ettiğini dile getirdi. Ülkenin daha müreffeh, her açıdan daha gelişmiş ve saygın bir konuma ulaşmasında öğretmenlerimizin hayati bir fonksiyonu olduğuna değinen Vali Demirtaş, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımı ve gençlerimizin eğitimi için devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Özellikle korona virüsle mücadelede çok hızlı bir şekilde alt yapı çalışmalarını gerçekleştirerek çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim ve öğretimden geri kalmamaları adına önemli hamleler yapıldı. Tüm bunlara ek olarak ilimizde uzaktan eğitim faaliyeti gerçekleştiren öğretmenlerimiz, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük fedakarlığın örneğini sergilemektedirler. Onları bu çabalarından ötürü kutluyorum” şeklinde konuştu.

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