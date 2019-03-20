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Öğretmenler hiçbir ücret almadan öğrencilerine kurs veriyor

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde öğretmenler akşam hiçbir ücret almadan 8.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde öğretmenler akşam hiçbir ücret almadan 8. sınıf öğrencilerine kurs veriyor.


Tufanbeyli ilçesinde görev yapan öğretmenler 8. sınıfta okuyan öğrenciler liseye geçiş sınavında daha iyi yerleri kazanması için akşam saat 18.00 ile 21.30 aralarında hiçbir ücret almadan kurs başlattı. Öğrencilere matematik, Türkçe, tarih, fen bilimleri gibi derslerde kurs veriliyor. Öğrenciler kurstan dolayı çok memnun kaldıklarını, tek başına çalıştıkları zaman anlamadıkları konuları öğretmenleriyle anlayabildiklerini söyledi.

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