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Öğretmenlerden fener alayı

Adana’da öğretmenler bir araya gelerek 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde fener alayı düzenledi.

Adana'da öğretmenler bir araya gelerek 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde fener alayı düzenledi.


Adana Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen fener alayı, Uğur Mumcu Meydanı'ndan başladı. Alaya katılan öğretmenler, ellerinde Türk bayrakları, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve fenerlerle Atatürk Park'ına yürüdü. Park içerisinde bulunan Atatürk büstü önünde saygı duruşuna duran grup ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

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