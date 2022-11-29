Öğretmenlere müzikal tiyatro

Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 'İlham Veren Programlar'ın 9.'su "Aşk İle" başlığıyla düzenlendi.

Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde öğretmenler için müzikal tiyatro gösterisi düzenlendi.

Program öncesinde bir konuşma yapan Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, "Bundan 3,5 yıl önce bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuğun en büyük yarenleri kuşkusuz öğretmenlerimizdi. Biliyorduk ki öğretmen mutlu ve huzurlu olursa öğrencilerimiz de mutlu ve huzurlu olurdu. Bu nedenle "Eğitimde İlham Veren Buluşmalar" adıyla bir proje başlattık. Öğretmenlerimize ilham olmayı ve onların mutluluğunu hedefledik. Daha önce sekiz kez düzenlediğimiz programlarımızda ilham verdik, ilham aldık. Bugün "Aşk İle" başlığıyla düzenlediğimiz müzikal tiyatro gösterisiyle İlham Veren Buluşmalar'ın 9.'sunu gerçekleştireceğiz" dedi.

Yaklaşık 700 öğretmenin izleyerek türkülerle, şiirlerle eşlik edip unutulmaz bir akşam yaşadığı "Aşk İle" müzikal gösterisine Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Sarıçam Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ile Yüreğir'deki okullarda görevli idareciler ve öğretmenler katıldı.