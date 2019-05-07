Öğretmenlere Prag'da eğitim

Adana'da, Yavuzlar Ortaokulu öğretmenleri, Erasmus programı S.M.I.L.E. K1 Öğretmen Eğitimi Projesi kapsamında Prag'da 5 günlük eğitim aldı.

Öğretmenler, proje kapsamında okula farklı kültürlerden gelen öğrencilere ev sahipliği yapmak, geleneksel öğretim stratejilerine öğrencilerin kültür farklılıklarına bakılmaksızın entegrasyonlarını sağlamak amacıyla Prag'ta 5 günlük eğitime katıldı.

Eğitimlerde, Çek Cumhuriyet'nin göçmen ve mülteciler üzerine yaptığı çalışma ve uygulamalar büro temsilcisi tarafından anlatıldı. Öğretmenler hem özel hem de devlet okullarını ziyaret ederek ülkenin eğitim sistemini yerinde gözlemledi.

Educanet Okulunda, göçmenlere yaklaşım, Çek Cumhuriyeti'nin eğitim sistemi, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara uygulanan yenilikçi metot ve stratejiler üzerine Türk öğretmenlere eğitim verildi.

Eğitim projesi sonunda 5 gün boyunca eğitime katılan öğretmenler sertifika almaya hak kazandı.