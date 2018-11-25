Öğretmenlerini unutmadılar

Adana Borsa Lisesi Mezunları Derneği üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eski öğretmenleri ile bir araya geldi.

Adana Borsa Liseliler Derneği'nde yapılan toplantıya eski Din Dersi Öğretmeni Bekir Güneş (83), Tarih Öğretmeni Mehmet Kar (78), Fransızca Öğretmeni Ali Bolol (73), Felsefe Öğretmeni Şükrü Biyan (71) ve Edebiyat Öğretmeni Nursel Bozdoğan (64) katıldı.

Öğretmenler Günü etkinliğinde öğrenciler ve öğretmenler birbirinden güzel anılarını anlattılar. Dernek Başkanı Adem Sungurtekin, bir gün önce okula giderek mevcut öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutladıklarını belirterek, “Arkadaşlar böyle mutlu bir günde aramızda bulunan ve olmayan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Geçen sene, din dersi hocamıza, müdür muavinimiz ve baş müdürümüz Bekir Güneş'e plaket verecektik. Bu sene nasipmiş” dedi.

Toplantıya gelirken öğrencilerine lokum alıp ikram eden Bekir Güneş, plaketi alırken, “Zahmet olmuş” dedi ve öğrencilerine teşekkür etti.

Daha sonra 83 yaşındaki efsane öğretmenlerden Bekir Güneş'in ellerini öpmek için diğer öğretmenler ve öğrencileri sıraya girdi.