İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oğul veren arıların düşmesi için karton kutuyla böyle bekledi

Adana’nın Kozan ilçesinde bir ağaca oğul veren arıları kutuyla almak isteyen kadının çabası boşa gitti.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir ağaca oğul veren arıları kutuyla almak isteyen kadının çabası boşa gitti.


Karaoğlan Mahallesindeki cadde kenarındaki dut ağacında oğul veren arıları gören bir kadın, arıları toplamak istedi. Çevreden bir merdiven ve karton kutu bulan kadın, elindeki yaprakları sallayarak arıları kutuya düşürmek istedi. Arıları toplamak için mücadele eden kadının çabası yeterli olmayınca olay yerine pikabıyla gelen bir arıcı oğul veren arıları bir kutuyla alıp ayrıldı.


Olay anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.