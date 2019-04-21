İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlumder) tarafından Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde ‘Hukuk ve Özgürlük' konulu konferans düzenledi.

Konferansın açış konuşmasını yapan Mazlumder Adana Şube Başkanı Mehmet Ali Önal, insan haklarına çok büyük önem verdiklerini belirterek, kurdukları ‘İnsan Hakları Okulu'nun son aşamasında Yıldıray Oğur'u konferansa davet ettiklerini söyledi.

Daha sonra katılımcılara Türkiye ve dünyadaki hukuk sistemini değerlendirdiği bir konferans veren Araştırmacı Yazar Yıldıray Oğur, “Hukuk olmazsa, özgürlük de olmaz. Adım dahi atamayız. Konuşamayız, iş yapamayız, verdiğimiz oyların neticesinin ve düşüncelerimizin başımıza bela olmayacağının garantisi olmaz. O yüzden hukuk, her şeyin başıdır” dedi.