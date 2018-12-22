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Oksijensiz kalan balıklar su yüzüne çıktı, fırsatçılar nehre akın etti

Seyhan Nehri’nde suların çekilmesiyle oksijensiz kalan balıklar su yüzüne çıkmaya başladı.

Seyhan Nehri'nde suların çekilmesiyle oksijensiz kalan balıklar su yüzüne çıkmaya başladı. Durumu fırsat bilenler balıkları avlamak için nehir yatağına akın etti.


Adana'da Seyhan Nehri'nde suların çekilmesiyle oluşan su birikintilerinde oksijensiz kalan balıklar su yüzüne çıkmaya başladı. Durumu gören fırsatçılar, su yüzeyinde hava almaya çalışan balıkları avlamak için olta ve ağlarını alarak nehir yatağına akın etti. Bazıları ise sandallarla nehirdeki su birikintilerinde açılarak balıkları avladı.


Dün vatandaşların aramasıyla nehre verilen can suyu yeterli olmayınca yer yer balıkların telef olduğu görüldü.

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