İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Okul çevrelerinde narkotik uygulaması

Adana polisi okul çevrelerinde uyuşturucu satışının önüne geçmek için yaptığı uygulamada 4 bin 265 kişinin GBT’sini sorguladı.

Adana polisi okul çevrelerinde uyuşturucu satışının önüne geçmek için yaptığı uygulamada 4 bin 265 kişinin GBT'sini sorguladı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gençlerin okula güvenli bir şekilde gidebilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak durması için okul çevrelerinde hafta boyunca uygulama yaptı. Polis bu uygulamalarda 4 bin 265 şansın GBT'si sorgulandı.


Ayrıca 824 araç, 127 okul ve kamu kurumu, 73 park ve bahçe kontrol edildi. Yapılan bu kontrollerde 3 kişiye yasal işlem uygulanırken, 8 sürücüye 3 bin 700 lira para cezası verildi.


Polisin okul çevresi ve park ile bahçelerdeki uygulamaları devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.