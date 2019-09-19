İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okul önleri emin ellerde

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, narkotik ve bölge devriye ekipleriyle okul önlerinde ve çevrelerinde denetimlerde bulundu.


Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin rahat bir eğitim dönemi geçirmesi konusunda çaba harcıyor. Aktaş'ın talimatları doğrultusunda çalışma başlatan Çocuk Şube Müdürlüğü, narkotik ve bölge devriye ekipleriyle okul önlerinde ve çevrelerinde denetimlerde bulundu.


Adana'daki 630 okulun belli periyotlarda denetleneceğini ve öğrencilerin özelikle tek dal sigara kullanımı konusunda bilinçlendiren ekipler, Yüreğir'de Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi'nin bulunduğu bölgedeki okulları denetledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.