Okul önlerinde narkotik köpeğiyle uyuşturucu arandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri yarı yıl tatilinden sonra okulların yeniden açılmasıyla birlikte harekete geçti. Polis öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmemesi için okul önlerinde ve çevresindeki iş yeri, kafe ve boş araziler ile okul önünden geçen araçları tek tek durdurup arama yaptı. Yapılan aramalara hassas burunlu narkotik köpeği de katıldı. Köpek okul etrafındaki boş alanları didik didik aradı. Polis, dışarıdan uyuşturucu getirilmemesi için gün boyu okul önlerindeki uygulamalarına devam ederken, narkotik köpeği ise uyuşturucu saklanabilecek okul yakınındaki her yeri aradı. 462 okul önü ve çevresinde, üniversite kampüsleri dışında kalan 35 yurt çevresinde, öğrencilerin takıldığı umuma açık yerler ile şehrin değişik bölgelerinde yapılan uygulamaya 465 polis katıldı. Bu uygulamada polis 2 bin 470 şahsı sorgularken, 475 servis aracı kontrol edilip, 292 iş yeri denetimi yapıldı.

110 park ve bahçe kontrol edilirken, 12 iş yerine eksik evraktan dolayı tutanak tanzim edildi. Çalıntı ve plakasız motosiklet ile elektrikli bisikletlere yönelik yapılan sabit uygulamada 149 araç kontrol edilmiş, 51 sürücüye 64 bin 83 lira para cezası uygulanırken, 12 araç trafikten men edildi.

Ayrıca trafik ekiplerince 40 okul servis aracına toplamda 15 bin 66 lira cezai işlem uygulanırken, 9 servis aracı trafikten men edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 14,46 gram bonzai, 15 uyuşturucu hap, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.