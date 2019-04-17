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Okul önlerinde uygulama

Adana’da çocuk şube müdürlüğü okul önlerinde öğrencilerin suça karışmaması ve kötü alışkanlıklar edinmemesi için uygulama yaptı.

Adana'da çocuk şube müdürlüğü okul önlerinde öğrencilerin suça karışmaması ve kötü alışkanlıklar edinmemesi için uygulama yaptı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak okul önlerinde uygulama başlattı. Adana genelinde bütün okulların önünde öğrencilerin suça karışmaması ve kötü alışkanlık edinmemesi için her yer didik didik arandı. Çocuk polisleri okul etrafındaki bütün eğlence yerleri, dükkan, internet kafe gibi yerleri kontrol edip hem öğrencilerin gelip gelmediğini hem de buralarda suç unsuru bulunup bulunmadığını kontrol etti.


Uygulamaya hassas burunlu narkotik köpeği de katılarak arama yaptı. Ayrıca polis okul önünden geçen otomobilleri durdurup arama yaptı. Çocuk polisinin bu uygulamalarının değişik dönemlerde devam edeceği öğrenildi.

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