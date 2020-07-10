Okuldaki patlamada ölen öğretmen toprağa verildi

Mersin'de geçtiğimiz günlerde meslek lisesinin kimya bölümünde dezenfektan ürettiği sırada meydana gelen patlamada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğretmen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

4 Temmuz'da Merkez Toroslar ilçesi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümünde dezenfektan üretimi sırasında, kimyasal maddeler patlamaya neden oldu. Patlamada, kimya bölümü öğretmenleri Ramazan Şahin (44) ile Hasan Satırlı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla okula itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yaralı öğretmenler ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de tedavi gören öğretmenlerden durumu ağır olan Ramazan Şahin, sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şahin'in yakınları cenazeyi Adana'daki Buruk Mezarlığı'na getirdi. Öğretmeni son yolculuğuna uğurlamak için mezarlığa gelen yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşı dökerken, anne Tahide Şahin'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Şahin'in eşi Aynur Şahin ile oğlu Deniz Şahin de birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından Ramazan Şahin'in cenazesi, defnedilmek için mezara götürüldü. Bu sırada öğretmen Şahin'in babası Kahraman Şahin “Oğlum nereye gittin” diyerek gözyaşı döktü.