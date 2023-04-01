Adana'nın Kozan ilçesinde okullar arası futbol müsabakaları tamamlandı.

Kozan ilçesinde düzenlenen 2022-2023 Yıldız Erkekler Futbol Müsabakaları, 12 okul takımının ve 216 sporcunun yer aldığı 8 gün süren maçlarla sona erdi. Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu, gol yemeden şampiyon oldu. Takıma kupasını Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü verdi. Okulun Adana'da düzenlenecek olan yıldız erkekler futbol müsabakalarında ilçeyi temsil edeceği belirtildi. Turnuvada başarılı olan genç sporcular tebrik edildi.

İlçede spor etkinlikleri düzenlenerek gençlerin spora kendilerini geliştirmeleri için imkanlar sağlanacağını ifade eden Kozan Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, ilçenin spor alanında başarılarını sürdürmesine imkan sağlayacaklarını kaydetti.