Okullar Arası Kano Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Durgunsu Yıldızlar ve Gençler Kano Türkiye Şampiyonası Adana'da yapıldı.

Seyhan Baraj Gölü Çukurova Üniversitesi Kayıkhane Tesislerinde düzenlenen şampiyonaya 13 ilden toplam 224 sporcu katıldı.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Okullar Arası Kano Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Adanamız doğal güzellikleri açısından su sporlarına müsait bir coğrafyaya sahip. Biz de bu güzellikleri avantaja çevirip, kano ve kürek yarışlarında tüm organizasyonlara talibiz. Hepinizin bildiği gibi bu şehir Akdeniz Oyunları'nda kano müsabakalarına ev sahipliği yapmıştır. Böylesine güzel bir şampiyonanın kentimizde yapılmasında emeği olan başta Türkiye Kano Federasyonu Başkanımız Alper Cavit Kabakçı'ya, Adana Valimiz Mahmut Demirtaş'a ve Çukurova Üniversitesi Rektörümüz Mustafa Kibar'a teşekkür ediyorum.”

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Türkiye Kano Federasyonu Başkan Vekili Osman Ercan, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Mehmet Yuşa Davarcı, Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Kadir Özdemir, TOHM Adana Koordinatörü Murat Adıgüzel ve Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır tarafından verildi.

Kimler dereceye girdi?

Yıldız Erkek K1 200M

1.Muğla Köyceğiz Özel Doruk Koleji - Baran Aytekin

2.Muğla Özel Ortaca Bahçeşehir Ortaokulu - Ömer Tunay Önder

3.Şanlıurfa Fevzi Çakmak Ortaokulu - Emrullah Demir

Yıldız Kızlar K1 200M

1.Bursa Necdet Coşkun Üzer Ortaokulu - Zehra Gümüş

2.Bursa Necdet Coşkun Üzer Ortaokulu - Simge Kaya

3.Şanlıurfa Atatürk Ortaokulu - Hilal Şimşek

Yıldız Erkek K1 500M

1.Adana Gazi Ortaokulu - Kıraç Tiniz

2.Adana Gazi Ortaokulu - Muhammet Ali Masat

3.Adana Özel Altıneller Ortaokulu - Diren Seyrek

Yıldız Kızlar K1 500M

4.Bursa Necdet Coşkun Üzer Ortaokulu - Zehra Gümüş

5.Bursa Necdet Coşkun Üzer Ortaokulu - Simge Kaya

6.Şanlıurfa Karaköprü H.Abdurrahman Özdemir Ortaokulu - Zilan Yılmazer

Yıldız Erkek C1 500M

1.Samsun Değirmenbaşı Ortaokulu - Resul Aydın

2.Muğla Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu - Faruk Topçu

3.Şanlıurfa Bozova İmam Hatip Ortaokulu - Berhan Avcı

Yıldız Kızlar C1 500M

1.Bursa Necdet Coşkun Üzer Ortaokulu - Kardelen Yaranç

2.Bursa Özel Aykuşağı Koleji - Selin Koyuncu

Genç Erkek K1 200M

1.Bursa BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi - Emircan Ayaklı

2.Bursa Özel Özlüce Mektebim Lisesi - Alper Akbulut

3.Muğla Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi - Samet Furkan Karadan

Genç Kızlar K1 200M

1.Muğla Köyceğiz Anadolu Lisesi - Sena Fadim Yücedağ

2.Kocaeli Özel Darıca Oğuz Fen Bilimleri Temel Lisesi - Sedanur Yılmaz

3.Bursa Özel Nilüfer Uludağ Koleji - Asya İkisivri

Genç Erkek K1 500M

4.Bursa BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi - Emircan Ayaklı

5.Sakarya Spor Lisesi - Abdulsamet Beyazıt

6.Sakarya Ali Dilmen Anadolu Lisesi - Furkan Emre Civan

Genç Kızlar K1 500M

1.Muğla Köyceğiz Anadolu Lisesi - Sena Fadim Yücedağ

2.Bursa Özel Nilüfer Uludağ Koleji - Asya İkisivri

3.Bursa Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi - Eslemnur Gezen

Genç Erkek C1 500M

1.Adana Seyhan Rotary Anadolu Lisesi - İsmail Akgül

2.Bursa Özel Özlüce Mektebim Lisesi - Melih Uslu

3.Adana Lokman Hekim Anadolu Lisesi - Kirilo Avgan

Genç Kızlar C1 500M

1.Bursa BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi - Tuğçe Taylak

2.Bursa BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi - Beyyan Yüksel