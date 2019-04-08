Okullar Arası Yıldızlar ve Gençler Floor Curling İl Birinciliği

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Okullar arası Floor Curling Müsabakalarına Yıldızlar ve Gençler olmak üzere 50 okuldan toplam 250 sporcu katıldı.

İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular takım halinde birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Adana Gençlik ve Spor Çukurova İlçe Müdürü Bilal Oldaç, "Floor Curling Adana İl Birinciliği Müsabakalarına katılımın oldukça yoğun olması bu spor dalının gelişmesi ve yaygınlaşması adına mutluluk verici" dedi.

Oldaç, müsabakaların ardından birinci olan takımların 15-16 Nisan 2019 tarihlerinde Sivas'ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılacaklarını kaydetti.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Adana Gençlik ve Spor Çukurova İlçe Müdürü Bilal Oldaç, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır ve okulların Beden eğitimi öğretmenleri verdi.

Müsabakalarda dereceye giren okulların takım sıralaması şöyle:

Yıldız Kızlar:

1. Selahattin Eyyübi İmam Hatip Ortaokulu

2. Sarıçam Konaklama Merkezi İmam Hatip Ortaokulu

3. Buhara Ortaokulu

4. Şehit Enver Buğur Ortaokulu

Yıldız Erkekler:

1. Buhara Ortaokulu

2. Sarıçam Konaklama Merkezi İmam Hatip Ortaokulu

3. Şehit Enver Buğur Ortaokulu

4. Selahattin Eyyübi İmam Hatip Ortaokulu

Genç Kızlar A:

1. Adana Kız Lisesi

2. Vehbi Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3. Seyhan Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi

4. İsmail Kulak Anadolu Lisesi

Genç Erkekler A:

1. Seyhan Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi

2. Adana Anadolu Lisesi

3. Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi

4. Kurttepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi