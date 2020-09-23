Okullar dezenfekte edildi, öğrencilere hediye verildi

Korona virüs salgını nedeniyle 2020 Mart ayı içerisinde ara verilen yüz yüze eğitim, uzun bir aradan sonra okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıflar için ilk ders zili ile birlikte tekrar başlarken Adana Büyükşehir Belediyesi de öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtarak, okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte korona virüse karşı Adana Büyükşehir Belediyesi okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması gerçekleştirirken, öğrencilere de çeşitli hediyeler dağıttı. Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen dezenfekte ve temizlik çalışmaları ile okullarda sağlığı tehdit edecek olumsuzlukların minimum seviyeye indirilmesi amaçlanıyor. Okul önlerine el dezenfektanı noktaları kuran Adana Büyükşehir Belediyesi, okula gelen öğrencilere çeşitli hediye ve maske dağıttı. Yapılan hizmetlerden memnuniyetlerini dile getiren veliler Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.