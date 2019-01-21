Okullar, Şubat tatilinde denetimli serbestlik yükümlüleri eliyle çehre değiştirecek

Adana'da Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamu hizmeti cezası bulunan yükümlüler, yarıyıl tatilinde kent genelindeki 224 okulun temizlik, tadilat ve boya işlerini gerçekleştiriyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki kamu hizmeti cezası bulunan yükümlüler, yarıyıl tatilinde kent genelindeki 224 okulda temizlik, tadilat, tamirat ve boya çalışmaları gerçekleştiriyor. Seyhan Sıtkı Kulak Ortaokulu'nda yükümlülerin gerçekleştirdiği faaliyetleri yerinde inceleyen Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, "Yükümlülerimiz, eğitim sonunda meslek ediniyorlar, sertifika kazanıyorlar ve sembolik bir cep harçlığı alıyorlar. Sadece bir yükümlümüze, hükümlümüze bile meslek öğretebilirsek, hayatında kaliteli bir dönüşüm sağlayabilirsek, bu asla önemsiz bir şey değildi" dedi.

Ayrıca Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi tarafından meslek edindirmek amacıyla açılan 'inşaat boyacılığı' kursuna katılan yükümlüler tarafından yapılan çalışmalar ile devlete 2 milyon 710 bin lira katkı sağlandığı öğrenildi.

Okulda çalışma yapan yükümlüler ise kendilerini geliştirdikleri ve topluma faydalı hale getirdikleri kurs öğreticilerine teşekkür ederek, cezalarının bitiminde de öğrendikleri becerilerini kullanacaklarını söyledi.