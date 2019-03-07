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Okullararası Artistik Cimnastik Ferdi ve Takım Müsabakaları

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ‘’Okullar arası Artistik Jimnastik Müsabakaları’’ sona erdi.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği ‘'Okullar arası Artistik Jimnastik Müsabakaları'' sona erdi.


Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara erkek ve kızlarda toplam 52 okuldan 115 sporcu katıldı.


Yarışmaya özellikle öğrencilerin velileri ile sporseverler yoğun ilgi gösterdi.


Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Yüreğir İlçe Müdürü Ekrem Ulu, Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, okul müdürleri ve beden eğitim öğretmenleri verdi.


Yapılan müsabakalar sonunda Artistik Jimnastik'te dereceye giren sporcu ve okulların isimleri şu şekilde:


Küçük Erkek Ferdi : Yusuf Bulur


Küçükler Erkek Takım: Yüreğir Halk Eğitim Merkezi


Minik Erkekler B Ferdi : Kerem Özer


Minik Erkekler B Takım: Özel Mektebim Çukurova Bilfen Okulu


Minik Erkekler A Ferdi: Salih Efe Mumcu


Minik Erkekler A Takım: Başkent Üniversitesi Özel Başkent İlkokulu


Yıldız Erkek Takım: Fevziye Çelik Ortaokulu


Genç Erkekler A Ferdi: Ahmet Bora Özer


Genç Kızlar A Takım: Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi


Yıldız Kızlar Ferdi: Ece Seren Berikol


Minik Kızlar A Ferdi: İrem Derin


Minik Kızlar A Takım: Başkent Üniversitesi Özel Başkent İlkokulu

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