İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Okullararası Bocce Grup Müsabakaları Adana'da yapıldı

Adana’da, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul sporları faaliyet programında yer alan Okullararası Bocce Müsabakaları kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Bocce Gençler ve Yıldızlar Grup Müsabakaları tamamlandı.

Adana'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul sporları faaliyet programında yer alan Okullararası Bocce Müsabakaları kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Bocce Gençler ve Yıldızlar Grup Müsabakaları tamamlandı.


Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yeni hizmete giren Bocce sahasında yapılan grup müsabakalarına gençlerde 15 kız, 15 erkek, yıldızlarda ise 17 kız, 18 erkek takım katıldı.


Grup müsabakalarını yakından takip eden Bocce, Bowling, Dart İl Temsilcisi Ertuğrul Ahmet Özdağ, okul sporları faaliyet programında yer alan Bocce müsabakalarının öğrenciler arasında farklı bir yer edindiğini söyledi. Özdağ, “Diğer spor faaliyetlerine oranla bakanlık tarafından öne çıkarılmaya çalışılan bu müsabakaların tanınması ve gelişmesi adına elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Grup müsabakalarının Adanamızda yapılması bu anlamda çok değerli oldu" dedi.


Müsabakalar sonunda ilk dört sırada yer alarak Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazanan takımlar şu şekilde:


Genç Kızlar:


1. Hatay İskenderun Barbaros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi


2. Gaziantep Cumhuriyet Anadolu Lisesi


3. İzmir Konak 9 Eylül Anadolu Lisesi


4. Denizli Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi


Genç Erkekler:


1. İzmir Balçova Anadolu Lisesi


2. Konya Çumra Anadolu Lisesi


3. Mersin Atatürk Anadolu Lisesi


4. Niğde 15 Temmuz Spor Lisesi


Yıldız Kızlar:


1. Denizli Tevfik Fikret Kaya Ortaokulu


2. Adana Tuzla Ortaokulu


3. Mersin Candan Merzeci Ortaokulu


4. İzmir Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu


Yıldız Erkekler:


1. İzmir Doğanlar Hacı Yaşar Kandur Ortaokulu


2. Kahramanmaraş Kale Kesmeli Tepe Ortaokulu


3. Mersin Candan Merzeci Ortaokulu


4. Aksaray Sezai Karakoç Ortaokulu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.