Okullararası Bocce Grup Müsabakaları Adana'da yapıldı

Adana'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul sporları faaliyet programında yer alan Okullararası Bocce Müsabakaları kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Bocce Gençler ve Yıldızlar Grup Müsabakaları tamamlandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yeni hizmete giren Bocce sahasında yapılan grup müsabakalarına gençlerde 15 kız, 15 erkek, yıldızlarda ise 17 kız, 18 erkek takım katıldı.

Grup müsabakalarını yakından takip eden Bocce, Bowling, Dart İl Temsilcisi Ertuğrul Ahmet Özdağ, okul sporları faaliyet programında yer alan Bocce müsabakalarının öğrenciler arasında farklı bir yer edindiğini söyledi. Özdağ, “Diğer spor faaliyetlerine oranla bakanlık tarafından öne çıkarılmaya çalışılan bu müsabakaların tanınması ve gelişmesi adına elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Grup müsabakalarının Adanamızda yapılması bu anlamda çok değerli oldu" dedi.

Müsabakalar sonunda ilk dört sırada yer alarak Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazanan takımlar şu şekilde:

Genç Kızlar:

1. Hatay İskenderun Barbaros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2. Gaziantep Cumhuriyet Anadolu Lisesi

3. İzmir Konak 9 Eylül Anadolu Lisesi

4. Denizli Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Genç Erkekler:

1. İzmir Balçova Anadolu Lisesi

2. Konya Çumra Anadolu Lisesi

3. Mersin Atatürk Anadolu Lisesi

4. Niğde 15 Temmuz Spor Lisesi

Yıldız Kızlar:

1. Denizli Tevfik Fikret Kaya Ortaokulu

2. Adana Tuzla Ortaokulu

3. Mersin Candan Merzeci Ortaokulu

4. İzmir Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu

Yıldız Erkekler:

1. İzmir Doğanlar Hacı Yaşar Kandur Ortaokulu

2. Kahramanmaraş Kale Kesmeli Tepe Ortaokulu

3. Mersin Candan Merzeci Ortaokulu

4. Aksaray Sezai Karakoç Ortaokulu