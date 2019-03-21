Okullararası Genç Erkekler Boks Müsabakaları

Boks Bölge Antrenörü Ercüment Erdoğan, 5 Ocak Stadı tribün altında bulunan Boks Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 16 okuldan 34 sporcunun katıldığını söyledi. Erdoğan, “Okullar arası müsabakalarda başarılı olan sporcularımızı kulüplere kazandırıp daha sistemli bir şekilde çalışmasını sağlayacağız. İnanıyorum ki sporcularımız ileri ki maçlarda gösterecekleri başarılarla Adana'mızı temsil edecekler” dedi.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporcuların madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, Boks Bölge Antrenörü Ercüment Erdoğan ve okulların beden eğitimi öğretmenleri verdi.

Müsabakalarda kilolarında birinci olan sporcuların isimleri şu şekilde:

48 kilo: Ahmet Babacan Doğan

54 kilo: Gökdeniz Erkmen

57 kilo: Muhammet Ali Cebe

60 kilo: Seçkin Ertuğ

63 kilo: Cesur Altar Müezzino

66 kilo: Taner Uzun

70 kilo: Recep Tayyip Akdeniz

75 kilo: Muhammed Ali Arslan

+80 kilo: Kerem Yılmaz