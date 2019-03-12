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Okullararası İşitme Engelliler Atletizm Yarışmaları sona erdi

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “İşitme Engelliler Atletizm Yarışmaları" tamamlandı.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği “İşitme Engelliler Atletizm Yarışmaları" tamamlandı.


Yüreğir Spor Tesislerinde gerçekleştirilen müsabakalara 30 sporcu katıldı.


Müsabakaların sonunda konuşan Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, "İşitme Engelli sporcularımızın mücadelesi bizleri duygulandırdı. Spor yapıp başarı elde etmelerine hiçbir şeyin mani olmadığını performanslarıyla bizlere gösterdiler. Bu bağlamda yarışmaya katılan tüm sporcularımızı ve onlara destek olan saygıdeğer ailelerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyalarını, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır ve okulların beden eğitimi öğretmenleri verdi.


Yarışma sonuçları şöyle:


Yıldız Erkekler Ferdi:


Uzun Atlama 1. Mehmet Çelek


Genç Erkekler Ferdi:


100 Metre 1. Uğur Avunmal


100 Metre 2. Aybora Aydemir


400 Metre 1. Eray Örnek


Gülle Atma 1. Eray Örnek


Uzun Atlama 1. Uğur Avunmal


Yıldız Erkekler Takım: 1. Seyhan İşitme Engelliler Ortaokulu


Yıldız Kızlar Takım: 1. Seyhan İşitme Engelliler Ortaokulu

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