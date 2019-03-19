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Okullararası Okçuluk Yıldız ve Gençler İl Birinciliği sona erdi

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Okullararası Okçuluk İl Birinciliği” sona erdi.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği “Okullararası Okçuluk İl Birinciliği” sona erdi.


Okçuluk Federasyonu İl Temsilcisi Serkan Kızılcık, Çukurova Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen ve 2 gün süren müsabakalara 42 okuldan 63 kız ve erkek öğrenci katıldığını söyledi.


Kızılcık, okçuluk sporuna alakanın oldukça yüksek olduğunu belirterek, kendilerine iyi bir çalışma ortamı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'a ve tesis sorumlularına teşekkür etti.


Ayrıca müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, Okçuluk Federasyonu Adana İl Temsilcisi Serkan Kızılcık ve bölge antrenörleri verdi.


Yarışmalarda birinci olan isimler şu şekilde:


Minik Erkek Klasik Yay: Alperen Çetin


Minik Kız Klasik Yay: Deniz İşbilir


Küçük Erkek Klasik Yay: Emir Alp Balcı


Küçük kız Klasik Yay: Bengü Sümer


Yıldız Erkek Klasik Yay: Atilla Arda Kılkış


Yıldız Kız Klasik Yay: Saadet Azra Özdemir


Yıldız Erkek Makaralı Yay: Yusuf Tuna Yalçın


Yıldız Kız Makaralı Yay: Zeynep Akat


Genç Erkek Klasik Yay: Furkan Alçakgönül


Genç Kız Klasik Yay: Nilay Atanur


Genç Erkek Makaralı Yay: Yiğit Yaşar


Genç Kız Makaralı Yay: Özge Kızılcık

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