Okullararası Okçuluk Yıldız ve Gençler İl Birinciliği sona erdi

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği “Okullararası Okçuluk İl Birinciliği” sona erdi.

Okçuluk Federasyonu İl Temsilcisi Serkan Kızılcık, Çukurova Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen ve 2 gün süren müsabakalara 42 okuldan 63 kız ve erkek öğrenci katıldığını söyledi.

Kızılcık, okçuluk sporuna alakanın oldukça yüksek olduğunu belirterek, kendilerine iyi bir çalışma ortamı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'a ve tesis sorumlularına teşekkür etti.

Ayrıca müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, Okçuluk Federasyonu Adana İl Temsilcisi Serkan Kızılcık ve bölge antrenörleri verdi.

Yarışmalarda birinci olan isimler şu şekilde:

Minik Erkek Klasik Yay: Alperen Çetin

Minik Kız Klasik Yay: Deniz İşbilir

Küçük Erkek Klasik Yay: Emir Alp Balcı

Küçük kız Klasik Yay: Bengü Sümer

Yıldız Erkek Klasik Yay: Atilla Arda Kılkış

Yıldız Kız Klasik Yay: Saadet Azra Özdemir

Yıldız Erkek Makaralı Yay: Yusuf Tuna Yalçın

Yıldız Kız Makaralı Yay: Zeynep Akat

Genç Erkek Klasik Yay: Furkan Alçakgönül

Genç Kız Klasik Yay: Nilay Atanur

Genç Erkek Makaralı Yay: Yiğit Yaşar

Genç Kız Makaralı Yay: Özge Kızılcık