Okullararası Yıldızlar Dart Türkiye Şampiyonası başladı

Adana'da 32 ilden 128 sporcunun katıldığı Okullararası Yıldızlar Dart Türkiye Şampiyonası'nın startı, Yüreğir Gençlik Merkezi'nde verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinesinde düzenlenen Okullararası Yıldırlar Dart Türkiye Şampiyonası, Yüreğir Gençlik Merkezi'nde start aldı. Bocce, Bowling, Dart Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve 21-24 Mart tarihleri arasında yapılacak müsabakalara 32 ilden 128 sporcu katılıyor.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Ataşbak, dart sporunun tanıtılması ve gelişmesi adına büyük çaba harcadıklarının altını çizerek, “Ülkemizde henüz çok yeni sayılacak bir geçmişi olan bu branşların tanıtımı adına önümüzdeki dönemlerde yeni organizasyonlar düzenleyeceğiz. Ben böylesine güzel bir turnuvanın kentimizde düzenlenmesinde emeği olan, başta Federasyon Başkanımız Mutlu Türkmen olmak üzere, Adana Valimiz Mahmut Demirtaş'a, İdari Koordinatörümüz Şakir Erdem'e, Milli Eğitim İl Müdürümüz Veysel Durgun'a, İl temsilcimize tüm Adanalı sporseverler adına teşekkür ederken, biraz sonra başlayacak müsabakalarda sporcu kardeşlerime, hakemlerimize, antrenörlerimize ve tüm okul idarecilerimize başarılar diliyorum” dedi.