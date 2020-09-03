İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması

Milli Eğitim Bakanlığı’nın planlaması doğrultusunda uzaktan eğitimle 31 Ağustos günü başlayan 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’nın, 21 Eylül 2020’de yüz yüze eğitimle devam edecek olması nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi tedbir almaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın planlaması doğrultusunda uzaktan eğitimle 31 Ağustos günü başlayan 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın, 21 Eylül 2020'de yüz yüze eğitimle devam edecek olması nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi tedbir almaya başladı.


21 Eylül tarihinde şartların elverişli olmasıyla yüz yüze eğitime geçecek olan okullarda, Adana Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek dezenfekte çalışmalarına hız verdi. Korona virüs tedbirleri doğrultusunda ertelenen 5,6,7,8, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerin katılacağı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın da (İOKBS) 5 Eylül tarihinde yapılacak olması ve 6 Eylül'de gerçekleşecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesi harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri okullarda dezenfekte ve temizlik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.


Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince, gerçekleştirilen dezenfekte ve temizlik çalışmaları okulların olabildiğince hijyenik hale getirilmesi hedefleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.