Okullardan kan bağışına destek

Tek kaynağı insan olan kanın, ihtiyaç sahiplerine sorunsuz ve zamanında temini için önemli bir görevi yerine getiren Türk Kızılay'ına destek için okullar seferber oldu.

Adana'da Kızılay'ın kan bağışı çağrısına karşılık veren mülki amirler, veliler, öğretmenler, muhtarlar ve mahalle sakinleri Kızılay'a kan bağışında destek olmaya devam ediyorlar. Bu kapsamda Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, Kızılay Yüreğir Şube Başkanı Asım Gül ile Vehbi Necip Savaşan Okul Müdürü Ahmet Çağlar ile veliler, okulda düzenlenen etkinlikte, Kızılay'a kan bağışında bulunarak, iyilik kervanına katıldılar.

Verdikleri kanla topluma da örnek olan protokol üyelerine ve tüm bağışçılara teşekkür eden Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, tüm bağışçılara teşekkür etti.

Kan bağışının ardından bu ulvi görevi yerine getiren okul yönetimi ve muhtarlara plaket veren Kızılay yöneticileri, kan bağışını artırmak için bağış seferberliğinin yaz boyunca sürdürüleceğini belirtti.