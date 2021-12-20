Okulun sokağını su bastı

Adana'da bir ilkokulun sokağını su basınca öğrenciler ve veliler okula girip çıkarken zor anlar yaşadı.

Çukurova ilçesi, 100. Yıl Mahallesi'nde yaklaşık 3 gündür aralıklarla devam eden yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Mahallede Çukurova İlkokulu'nun giriş kapısının önünü de su bastı. Sabah saatlerinde çocuklarını okula getiren veliler, zor anlar yaşadı. Bazı veliler çocuklarını otomobil ve taksilerle getirirken, bazıları ise kucaklarında götürdü.

Velilerin, ıslanan çocuklarına ders arasında kuru kıyafet götürdükleri görüldü.

Veliler her yağmurda okul sokağının su ile dolmasından dolayı çocuklarının ıslandığını ve yedek kıyafet getirmek zorunda kaldıklarını söyledi.