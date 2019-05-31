Öldürdüğü babasıyla aynı karede

Adana'da annesini darp ettiği iddiasıyla babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 27 Mayıs Pazartesi günü merkez Seyhan ilçesi, Aydınlar Mahallesi 49027 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, olay gecesi baba İbrahim Ö. (39) alkol alıp eşiyle kavga etmeye başladı. Bir süre sonra da sinirlenen koca eşini darp etmeye başladı. Bunu gören 17 yaşındaki O.Ö. araya girip annesini döven babasıyla tartışmaya başladı. O.Ö, bu sırada mutfaktan aldığı bıçakla babasını bacağından bıçakladı ve evden kaçıp, bir bakkal dükkanına sığındı. Çevredeki vatandaşların çağırdığı polis eve geldi. Yaralıyı gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler yaralı babayı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Bıçak darbesi damara geldiği için durumu ağır olan baba hastanede tedavi altına alındı. O.Ö. ise polisin yaptığı çalışma sonunda bakkal dükkanında yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen O.Ö. ifadesinde babasını annesini dövdüğü için bıçakladığını ancak öldürmek istemediğini, bu nedenle bacağından bıçakladığını söylediği ileri sürüldü.

O.Ö. işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Baba İbrahim Ö. ise olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Babanın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

İbrahim Ö.'nün cenazesi otopsi yapıldıktan sonra Salbaşı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Öte yandan, baba ile oğuldan geriye ise birlikte çektirdikleri fotoğrafları kaldı.