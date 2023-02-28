Öldürülen babasının fotoğrafına sarılıp gözyaşlarına boğuldu

Adana'da yer tartışmasından dolayı çıkan kavgada öldürülen iki kişiden birinin oğlu, babasının fotoğrafına sarılarak gözyaşlarına boğulurken, anne ise yakalanan iki katil zanlısının idam edilmesini istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, 21 Şubat günü Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Samet Karan (32) ve Ercan Ortatepe (35) çocuklarıyla birlikte mahallede alışverişe çıktı. İki arkadaş ve çocuklar alışverişten dönerken boş arazide dinlenmek istedi. Bu sırada yanlarına gelen Siraç Ö. ve Murat Ö. “burada oturamazsınız gidin” dedi. İki arkadaş da boş arazi olduğunu, kimsenin karışamayacağını söyleyince kavga çıktı. Kavga sırasında Siraç Ö. ve Murat Ö. tabanca çıkartıp ateş edince Karan ve Ortatepe olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda babasını kurtarmak için ona sarılan Ortatepe'nin oğlu Utku Ortatepe de yaralandı. Zanlılar olay yerinden kaçarken, olayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler iki kişinin öldüğünü belirlerken, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocukların gözü önünde olan cinayetin ardından polis ekipleri yaptıkları çalışmada iki zanlıyı da yakaladı. Olaydan sonra iki arkadaş ise mahalle mezarlığında toprağa verildi. İki arkadaştan geriye 5 yetim çocuk, gözü yaşlı anne ve eşleri kaldı. Karan'ın çocukları Efe (9), Umut (6) ve Arda (4) babalarının fotoğrafını öpüp severek, gözyaşlarına boğuldu. Karan'ın en büyük oğlu Efe'nin uzun süre fotoğrafa sarılıp ağlaması yürekleri yaktı.

Kara'nın eşi Sabiha Karan (33) eşinin yok yere öldürüldüğünü, 3 çocuğunun yetim kaldığını, suçluların cezasını çekmesi gerektiğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

Anne Merve Karan ise oğlunu öldüren kişilerin idam edilmesi gerektiğini, hiçbir suçu olmayan, sadece boş arazide dinlenen iki kişinin öldürüldüğünü dile getirdi.