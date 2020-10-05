Öldürülen Hülya Güllüce'nin cenazesi toprağa verildi

Adana'da birlikte yaşadığı adam tarafından dün tabancayla vurularak öldürülen 1 çocuk annesi Hülya Güllüce'nin cenazesi toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Hülya Güllüce (39) birlikte yaşadığı ve bir kızının babası olan Abdullah K. (60) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Zanlı, polis tarafından yakalanırken, genç kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bugün sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınan Hülya Güllüce'nin cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.