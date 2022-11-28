Öldürülen karısının cenazesini teslim aldı

Hatay'ın Payas ilçesinde kaynı tarafından öldürüldüğü ileri sürülen kadının cenazesi, Adana'da yapılan otopsisinin ardından kocasına teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, olay, 27 Kasım Pazar günü Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Çolak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2. katındaki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin K. (45), kardeşi Yüksel K.'nin eşi İnci Bağış K. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra öfkelenen Hüseyin K., yengesi İnci Bağış K.'yi pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Hüseyin K. kardeşini ve çocuğunu rehin aldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, odada rehin tutulan Yüksel K. ve 9 yaşındaki kızı, özel harekat polislerinin operasyonu ile kurtarıldı. Olayın şüphelisi Hüseyin K. gözaltına alınarak emniyete müdürlüğüne götürüldü.

İnci Bağış K.'nin cesedi ise otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından kadının cansız bedeni, eşi Yüksel K.'ye teslim edildi. Cenaze defnedilmek üzere Hatay'ın Payas ilçesine götürüldü.