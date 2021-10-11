"Öleceksin" diyerek yengesine saldırdı kendisi öldü

Adana'da cezaevinden yeni çıkan bir kişi, yengesine bıçakla saldırdıktan sonra pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Aziz Pala (33) geçici olarak ağabeyi A.P.'nin evine yerleşti. Bu sabah A.P. işe gidince kalkan Aziz Pala eline aldığı bıçakla yengesi E.P.'nin (23) yanına gidip “öleceksin” diyerek saldırdı. Kadın kaçıp mutfağa giderek kendisi de bıçak alıp bir taraftan da eşini arayarak kayınbiraderinin kendisine saldırdığını, eve gelmesi gerektiğini söyleyip telefonu kapattı.

Bu sırada kayınbiraderinin saldırısı sonucunda E.P. boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. E.P. kendini korumak isterken kayınbiraderini de bıçakla yaraladı. Bu sırada A.P. olay yerine gelince iddiaya göre kardeşi Aziz Pala kendini 7. katın penceresinden aşağı bıraktı. Bu durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise olay yerine gelerek inceleme başlattı. E.P. sağlık ekipleri tarafından tedavi edildikten sonra ilk ifadesinde kayınbiraderinin sabah kalkınca kendisine bıçakla “öleceksin” diye saldırdığını belirterek, “Ben de kendimi korumak amaçlı bıçak çektim o beni yaraladı ben de onu yaraladım” dediği öne sürüldü.

Bu sırada A.P. de apartmanın aşağısında gözyaşlarına boğuldu. E.P. polis tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.