Oleksandr Gladky, Adana Demirspor'da

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Oleksandr Gladky ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine 2003 yılında Metalist Kharkiv kulübünde başlayan Gladky, daha sonra sırasıyla Kharkiv, Shakhtar Donetsk, Dnipro Dnipropetrovsk, Karpaty Lviv, Shakhtar Donetsk, Dinamo Kyiv, Karpaty Lviv, Chernomoretz Odesa ve Çaykur Rizespor kulüplerinde oynadı.

Kariyerinde daha önce Shakhtar Donetsk'le UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk dahil birçok başarı kazanan 31 yaşındaki Ukraynalı golcü, bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak.