Ölen balıkçı 1 buçuk metre daha yüzse kurtulacakmış

Adana'da balık tutmak için açıldıkları teknenin batması sonucu hayatını kaybeden balıkçının kıyıya 1 buçuk metre daha yüzse kurtulabileceği öğrenildi. Mahalleli tarafından kurtarılan diğer balıkçı Fatih Gözüküçük, “Biz kardeş gibiydik. Kıyıya kadar yüzdük. Az bir şey kalmıştı ancak kendimi zapt edecek kadar gücüm kalmıştı. Ona yetişemedim” dedi.

Sarıçam ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde sabah saat 06.30 sıralarında tekneyle baraj gölüne açılan Suat Özacarlı (58) ve Fatih Gözüküçük, balık avının ardından dönüşe geçti. İddiaya göre kıyıya yaklaşık 50 metre kala tekne su almaya başladı. Teknedeki 2 kişi kıyıya yüzerek ulaşmak için suya atladı. Mahallede durumu fark edenler ise tekneyle suya açıldı. Mahalleli Fatih Gözüküçük'ü kurtarırken, Suat Özacarlı ise suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Suat Özacarlı'nın cansız bedenine ulaştı. Özacarlı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

“Biz kardeş gibiydik”

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Fatih Gözüküçük, “Bir kaza oldu işte. Yapacak bir şey yok. Tekne battı. Kıyıya kadar yüzdük. Az bir şey kalmıştı ancak kendimi zapt edecek kadar gücüm kalmıştı. Ona yetişemedim. Polisler geldi cesedini buldular. Arkadaşımdı, biz kardeş gibiydik” dedi.

“Bizim kardeşimiz gibiydi”

Fatih Gözüküçük'ü kurtaran Mutlu Yaşar ise sabah erken saatlerde bölgeye geldiğini belirterek, “Halamın oğlu beni arayıp ‘Fatih ölüyor yetiş' dedi. Bende yataktan pijamayla fırlayıp traktöre atlayıp geldim. Buraya geldiğimde Fatih Bey'i kurtardım ama diğer arkadaş battığı için bulamadım. Yarım saat mücadele verdim, aradım bulamadım. Polislere haber verdik, gelip onlar buldular. Suat'ı da 50 senedir tanırız. Çocukluğumuz aynı yerlerde geçti. Bizim kardeşimiz gibiydi. Suat ve Fatih de zaten can dostları” ifadelerini kullandı.

“Karaya 1 buçuk metre kala ölmüş”

İki arkadaşının açıldığı teknenin suya yakın olduğunu ve birden hızlandıkları için battıklarını belirten Yaşar, “Tekne birden su dolunca ikisi üstlerini çıkartıp yüzmeye başlamışlar. Fatih uzun olduğundan çıkabilmiş. Suat 1 buçuk metre daha yüzse o da çıkabilecekmiş. 40 metre yüzmüşler karaya, 1 buçuk metre kala ölmüş” diye konuştu.