Ölen şahsın başından bir an olsun ayrılmadı

Adana'da bir apartmanın bahçesinde ölü olarak bulunan şahsı gören bir köpek, onun başından hiç ayrılmaması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Sezen Apartmanı'nda oturan bir kişi, sabah saatlerinde apartmandan çıkınca bahçede bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine şahıs, hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini saptadı. Bunun üzerine polis, olayla ilgili araştırma başlattı.

"Apartman sakinleri şok oldu"

Bu arada apartman sakinleri, olayı duyup balkon ve pencerelerinden baktıklarında şok oldu. Vatandaşların cesedi görünce şaşkınlıkları yüzüne yansıdı. Bir apartman sakininin köpeği ise cesedin başına yaklaşıp oturarak bir an olsun ayrılmaması dikkat çekti. Bu arada polis apartman sakinleriyle yaptığı görüşmede şahsın Sezen Apartmanında oturmadığını belirledi.

"Apartmana girdi 5 dakika sonra düştü"

Bu arada apartmanın giriş çıkışlarını gösteren güvenlik kamerasını polis incelemeye aldı. Yapılan incelemede şahıs apartmana girdiği 5 dakika sonrada düştüğünü tespit etti. Polis, incelemeyi derinleştirdiğinde şahsın Mert D.(31) isimli bir kişi olduğunu saptadı. Şahsın psikolojik sorunları olduğu bu nedenle apartmana gelip atlayarak intihar ettiği ileri sürüldü.

Şahsın cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.