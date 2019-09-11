Ölen torununu kucağında götürdü

Adana'da mama nedeniyle boğularak ölen 3 aylık bebeği, dedesi kucağında götürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, annesi bebeği Aykut Yılmaz'a mama yedirdikten sonra uyuttu. Bir süre sonra çocuğunun hareketsiz yattığını ve nefes almadığını gören anne, eşi Cihan Yılmaz'a haber verdi. Cihan Yılmaz, bebeği Aykut'u alarak çevredeki özel bir hastaneye götürdü. Talihsiz bebek burada hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre bebeğin nefes borusuna mama kaçarak nefesinin kesilmiş olabileceği ihtimali olduğu öğrenildi. 3 aylık bebeğin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hayatını kaybeden Aykut Yılmaz, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Torunu Aykut Yılmaz'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan ceset torbası içinde teslim alan dede Temur Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu. Otomobile torununun cenazesini kucağına alarak binen Temur Yılmaz'ın görüntüsü yürek burktu. 3 aylık Aykut Yılmaz'ın cenazesi daha sonra Şambayadı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.