Ölü bulunan çift toprağa verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde kızları tarafından evlerinde silahla öldürülmüş olarak bulunan karı kocanın cenazesi, kadının vasiyeti üzerine eşinden ayrı yere defnedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Ağlıboğaz Mahallesi'nde Özlem Hoşça annesine ilaç almak üzere eczaneye gitti.

Hoşça, eczaneden annesinin ilacını alarak döndüğü evde annesi Fatma Hoşça (55) ve babası Osman Hoşça'yı (75) kanlar içinde cansız bedenlerini buldu.

Durumun polise bildirilmesinden sonra Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile olay yerinde savcı ve polis ekipleri detaylı inceleme yaptı.

Hoşça çiftinin kesin ölüm nedenini, savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından belirlenecek.

Otopsi yapılan karı kocanın cenazeleri Ağlıboğaz Mahallesi Mezarlığına getirildi. Cenazelerin araçtan indirilmesinin ardından imam cenazelerin kime ait olduğunu bilmeyince tabutu açarak cenazelerin belirlenmesi ile cemaatle birlikte cenaze namazı kılındı.

Helallik alınmasından sonra Fatma Hoşça'nın vasiyeti üzerine cenazeler ayrı yerlerde toprağa verildi.