Ölü bulunan çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Adana'da kaybolduktan 3 gün sonra gece ölü olarak bulunan çocuğun cesedi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde dedesinin yanında kalan 13 yaşındaki Cengizhan Kaş geçtiğimiz perşembe günü kaybolmuş, dün gece de tren raylarının kenarında ölü olarak bulunmuştu. Kaş'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılmıştı. Otopsinin ardından Kaş'ın cenazesini yakınları aldı. Yapılan ön otopsi raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan adli otopsi işlemi sonrasında açık ve parçalı kafa, yüz kemik ve sağ uyluk kırığı, beyin parankim harabiyeti saptanan kişiden tetkik için örnek alındı. Ayrıntılı rapor daha sonra verilecek."

Cengizhan Kaş'ın cenazesinin, Karaisalı ilçesindeki Kuzgun Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, Cengizhan Kaş'ın nasıl öldüğü konusunda polis araştırmasına devam ediyor.