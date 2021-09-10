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Ölüm yıldönümünde Yılmaz Güney anıldı

Türk Sineması’nın unutulmaz “Çirkin Kral”ı Yılmaz Güney memleketi Adana’da ölümünün 37’nci yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı.

Türk Sineması'nın unutulmaz “Çirkin Kral”ı Yılmaz Güney memleketi Adana'da ölümünün 37'nci yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı.


Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Yılmaz Güney'i anma etkinliklerinde Yol Filmi'nin okuması gerçekleştirildi.


Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Yol Filmi'nin değişik sahneleri üzerine Burhan İlkılıç ve Tufan Şimşekcan okuma gerçekleştirdi.


“Yolculuk Devam Ediyor” temasıyla gerçekleştirilen film okumada Yılmaz Güney ölüm yıldönümünde sinemaseverler ve Adanalı hemşehrileri tarafından bir kez daha anıldı.

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