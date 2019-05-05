Ölümden şans eseri kurtuldu

Adana'da sulama kanalına düşerek sürüklenen küçük çocuk, sulama kanallarını denetleyen görevli tarafından fark edilerek kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Camili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Devlet Su İşleri'nin (DSİ) sulama kanalında Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği'nin yaptığı bakım onarım çalışmaları sonrası, kanala su verildi.

Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği'nde tekniker olarak görev yapan Güven Gökesmer, YS2 sulama kanalı güzergahında yapılan çalışmaları denetlerken, sulama kanalında 11-12 bir çocuğun hareketsiz halde sürüklendiğini görür görmez, hiç düşünmeden sulama kanalına atlayarak, çocuğu sudan çıkardı.

Çobanlık yaptığı ve isminin H.R. olduğu öğrenilen küçük çocuk, olay yerine ulaşan 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından en yakın sağlık kurumuna götürüldü. Sulama kanalına nasıl düştüğü henüz bilinmeyen H.R.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Bu arada, haberi alır almaz olay yerine gelen küçük çocuğun babası Ekrem Rozi ile Seyhan Sol Sulama Birliği yetkilileri de tekniker Güven Gökesmer'e gösterdiği vatandaşlık bilinci nedeniyle teşekkür etti.

Yetkililer, sıcak havaların başladığı şu günlerde, daha dikkatli olmaları konusunda ailelere uyarıda bulundu.