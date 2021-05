"Ölümü hak ettim" notu bırakan adam 4 gündür kayıp

Adana'da evden ayrılan 1 çocuk babası Abdullah Balkaya'dan 4 gündür haber alınamıyor. Gözyaşı döken eşi kocasını beklerken, oğlu Yusuf babasına seslenip eve geri gelmesini istedi. Balkaya'nın evde bıraktığı cep telefonunda ise mesaj taslağına kaydettiği "Benim ölümüm kimseyi bağlamaz. Ben ölümü hak ettim" notu dikkat çekti.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde oturan evli ve 1 çocuk babası Abdullah Balkaya, geçen Pazar günü teravih namazını evde eşi ve çocuğuyla kıldıktan sonra saat 23.00'da yatağa geçti. Aile üyeleri sahura kalktıklarında Abdullah Balkaya'nın maaşını ve cep telefonunu yatak odasına bırakıp nüfus cüzdanıyla birlikte evden gittiğini fark etti.

Bunun üzerine eşi Sevdet Balkaya, akrabalarına durumu bildirip kocasını aramaya çıktı ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Aile durumu polise bildirdi ve ekipler şimdi her yerde Abdullah Balkaya'yı arıyor.

Not bıraktığı ortaya çıktı

Bekçilik yapan Abdullah Balkaya'nın cep telefonunu inceleyen ailesi internet geçmişinde son günlerde intihar ile ilgili bilgiler arattığını, taslak mesajlarında da ‘Benim ölümüm kimseyi bağlamaz. Ben ölümü hak ettim. Eşim çok iyi insan, oğlumu' yazısını gördü. Mesajı da polise bildiren aile, geçtiğimiz gün mahallede AFAD ekipleriyle de tarla ve sulama kanallarında da arama yaptı ancak herhangi bir ize rastlamadı.

4 gündür haber alınamayan Abdullah Balkaya'nın ailesi şimdi gelecek bir haberi bekliyor.

“Eve dönmesini istiyorum”

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Abdullah Balkaya'nın eşi Sevdet Balkaya, “Akşam teravih namazını birlikte kıldık. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Biz yattıktan sonra sahura kalktığımda baktım yoktu. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Herhangi bir borcu da yoktu. Hiçbir şey yanına almamış. Cep telefonunu bırakmış sadece nüfus cüzdanını yanına almıştı” diye konuştu.

Eşinin evine geri dönmesini isteyen Sevdet Balkaya, gözyaşlarına boğuldu.

Abdullah Balkaya'nın kuzeni Cafer Yeşilçam ise her yeri aradıklarını belirterek, “AFAD ekipleriyle de bütün her yere baktık. Maaşını ve cep telefonunu evde bırakıp çıkmış gitmiş. Onun dışında herhangi bir iz yoktur. Eğer bizi görüp duyuyorsa bir an önce evine dönmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Oğlu Yusuf Balkaya ise babasına seslenerek, “Baba lütfen evine dön. Kendine kötü bir şey yapma. Seni seviyorum” dedi.