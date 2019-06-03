Onkoloji ve hematoloji hastalarının bayram buluşması

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören onkoloji ve hematoloji hastası çocuklar, bayramı hastanede kutladılar.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören onkoloji ve hematoloji hastaları, Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen kutlama töreninde, bol bol eğlenip, tedavilerinde önemli bir etken olan moral ve motivasyon sağladılar.

Hastanenin Konferans Salonu'nda İyilik Sende Dernek Başkanı Özge Parlakkan ve Kan Hastalıkları Federasyonu Başkanı Ali Kılıç ile Avrupa Gönüllülük Projesi kapsamında farklı ülkelerden gelen gönüllülerin de katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonda, hasta çocuklar palyaçolar eşliğinde eğlendiler. Yüz boyama etkinliklerinin de gerçekleştiği etkinlikte, çocuklar çocuk olmanın mutluluğunu ve bayram coşkusunu yaşadılar.

Çeşitli hediyelerin de verildiği çocuklar, müzik eşliğinde eğlenirken, aileleri de onların mutluluğunu izleyerek, bu mutlu anlarını cep telefonlarının kameraları ile görüntüleyerek, ölümsüzleştirdiler.