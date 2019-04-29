Onkoloji ve hematoloji hastası çocuklar unutulmadı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören onkoloji ve hematoloji hastaları 23 Nisan'ı gecikmeli de olsa coşkuyla kutladı.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, hastanenin onkoloji ve hematoloji servisinde tedavi gören çocuklar katıldı. Salonun rengarenk balonlarla süslendiği etkinlikte, palyaçolarla eğlenen, şiirler okuyan, şarkılar söyleyen çocuklar, bayramlarını gönüllerince kutladılar. Etkinliğe katılan aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldular. Pasta kesiminin yapıldığı bu etkinliğin yanı sıra, başhekimlik girişi koridorlarında resim sergisi ve müzik dinletisi vardı.

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servis Sorumlu Hemşiresi Fatma Balcı, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri etkinliğe Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) destek verdiğini belirterek, "Amacımız çocukların hastane ortamında da olsa çocuk bayramını gönüllerince kutlamalarıdır. Bunda da amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Çocuklarımız eğlenip, moral depoladılar" dedi.