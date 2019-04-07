Optimum Armillaria Kortejiyle karnavalda iz bıraktı

80 cm boyundaki tahta bacak, tek teker şov, akrobasi ekibi, jonglör, müzisyenler ve bandonun yer aldığı canlı müzik performansı ile ilgi odağı oldu.

Adana caddelerini gelinlik kız gibi süslemesinin yanı sıra, Nisan ayının ilk haftasında açan çiçekleriyle etrafa mis kokular yayan portakal çiçeklerine atfen düzenlenen karnaval, renkli görüntülere sahne oldu.

Karnaval için Türkiye'nin en önde gelen gösteri ekibi Armillaria Kortejini Adana'ya getiren Optimum, coşkuyu önce alışveriş merkezinin içinde yaşattı. AVM'nin tüm katlarını tek tek gezerek, bando eşliğinde büyük coşku yaşatan gösteri ekibi, ziyaretçilerden bol bol alkış aldı. Akrobasi gösterileri nefes tutularak izlenen ekip, tüm katları gezdikten sonra coşkuyu AVM'nin önüne de taşıdı. Armillaria Korteji, buradaki gösterinin ardından kent merkezindeki korteje katıldı.

Yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin konuk olduğu karnavalın korteji yürüyüşünde, Armillaria Korteji tüm dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'nin ilk sokak karnavalında, kortej çevresini dolduran binlerce kişi, ekipte yer alan 2.80 cm boyundaki tahta bacak, tek teker şov, akrobasi ekibi, jonglör, müzisyenler ve bando ile canlı müzik performansını coşkuyla izledi.